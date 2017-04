Taakstraf voor gewelddadige beroving

De rechter in Rotterdam heeft voor een gewelddadige straatroof in Rotterdam vijftig uur taakstraf opgelegd.

De beroving was op 11 oktober vorig jaar op de Groenezoom in Rotterdam. De dader sloot het slachtoffer met andere in en pakte hem van achteren bij de keel beet.

Hij sloeg en schopte de man tegen het hoofd en rug en ging er met zijn horloge vandoor.

Justitie had negentig dagen taakstraf geëist. De rechter besloot tot 50 dagen taakstraf of 24 dagen vervangende celstraf omdat de man nog geen strafblad had.