Automobiliste ramt tuinmuur in Krimpen aan den IJssel

Foto: MediaTV

Een automobiliste heeft zaterdag een tuinmuur geramd in Krimpen aan den IJssel. De schade is groot. Tientallen stenen werden een achtertuin in geslingerd.

De botsing was aan de Praam in Krimpen. In de auto zaten een vrouw en haar zoontje. Het jongetje heeft beenletsel opgelopen. Zijn verwondingen vallen volgens de politie verder mee. Moeder en kind zijn voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.