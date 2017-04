Botteghin: 'Uitgaan van onze eigen kracht'

Feyenoord tref zondag met FC Utrecht een tegenstander in vorm. De ploeg uit de Domstad won de laatste vier wedstrijden op rij. Feyenoord-verdediger Eric Botteghin kijkt ondanks de goede reeks van FC Utrecht met vertrouwen uit naar deze wedstrijd.

"FC Utrecht is een goede ploeg en heeft het tot nu toe goed gedaan. Maar we zijn thuis altijd sterk. We moeten uitgaan van onze eigen kracht," zegt Botteghin. "Het is een goede week geweest met goede trainingen. Iedereen is goed met elkaar en blij. We zijn nog vier wedstrijden verwijderd van iets tastbaars."

Ondanks het puntenverlies tegen Ajax en PEC Zwolle is het volgens Botteghin niet nodig dat Feyenoord op mentaal gebied iets anders gaat doen: "We doen niets bijzonders. Vanaf speeldag 1 staan we al bovenaan." De Braziliaan zegt dat de mensen van de media Feyenoord iets wil aanpraten. "We zijn 'united'. Tot de laatste wedstrijd blijven we zo staan."