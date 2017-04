Excelsior wint knap van Vitesse

Excelsior heeft vanavond met 1-0 gestunt tegen bekerfinalist Vitesse. Door een doelpunt van Nigel Hasselbaink in de eerste helft, kunnen de Kralingers drie waardevolle punten bijschrijven. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag naar de veertiende plek.

Excelsior begon veel scherper aan de wedstrijd dan Vitesse. Na twee minuten resulteerde dat ook meteen in de eerste kans van de wedstrijd. Nigel Hasselbaink vond na een solo vanaf de linkerkant, de paal op zijn weg naar succes. Na acht minuten bleek dat Vitesse nog steeds niet wakker was. Ryan Koolwijk legde de bal via een corner op het hoofd van De Wijs, die op de lat kopte.

Excelsior beloonde zichzelf pas in de dertiende minuut door een goede goal van Hasselbaink. Van Duinen stond aan de basis van het doelpunt door de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied klaar te leggen voor Hasselbaink, die vervolgens hard raak schoot in de linkerhoek.

Dat Excelsior vervolgens niet verder uitliep, was te danken aan keeper Room. Hij haalde na onder andere een inzet van Elbers goed uit zijn goal. Vitesse drong hoe langer de wedstrijd duurde, meer aan. Het leverde een hachelijk moment op toen Rachica de bal voorgaf en Jurgen Mattheij de bal nog net weg kon werken. Maar tot een doelpunt van de Arnhemmers kwam het niet.

Jurgen Mattheij is door de gele kaart die hij pakte in het duel tegen Vitesse, geschorst voor de wedstrijd van volgende week tegen NEC.

De spelers van Excelsior kunnen zich door de overwinning opmaken voor een vrolijk Pasen. Trainer Mitchell van der Gaag gaf zijn spelers een dag vrij.

Excelsior - Vitesse

1-0 13' Hasselbaink

Opstelling Excelsior

Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Koolwijk, Fortes, Ribeiro; Hasselbaink, Van Duinen (Hadouir 89'), Elbers (Ondaan 72')