Wasdroger veroorzaakt woningbrand in Vlaardingen

Foto: MediaTV

In een appartement aan de Marnixlaan in Vlaardingen heeft zaterdagmiddag brand gewoed. De brand ontstond in een defecte wasdroger.

Vier bewoners van hoger gelegen etages van het appartementencomplex moesten met een hoogwerker van de brandweer van balkons worden gered omdat de gang vol rook stond. De brand was snel geblust. Een bewoonster moest met rookvergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis worden vervoerd.