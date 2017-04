Salomon (basketbal): 'We hadden een valse start"

Rotterdam Basketbal kende een slechte start van de play offs. Aanstaande maandag, op Tweede Paasdag, moeten de Rotterdammers winnen van Den Bosch om een beslissingsduel af te dwingen voor een plek in de halve finale om het landskampioenschap. Armand Salomon, trainer van Rotterdam Basketbal, wil dat zijn ploeg beter voor de dag komt dan in de eerste wedstrijd tegen Den Bosch.

Salomon was niet te spreken over het begin van zijn ploeg in de play offs. Den Bosch was met 82-61 te sterk voor Rotterdam Basketbal. Salomon: "We hadden donderdag een valse start. Je moet voor de play offs op een andere manier klaar zijn. Dat zijn wedstrijden op zich. We dachten eigenlijk dat we de wedstrijd misschien wel te makkelijk naar ons toe konden trekken." Volgens de trainer van Rotterdam Basketbal ontbrak de vechtlust in zijn team.

Dat Rotterdam Basketbal maandag thuis moet spelen tegen Den Bosch, kan volgens Salomon een rol gaan spelen. "Wij hebben in de competitie vier keer tegen Den Bosch gespeeld: twee keer uit verloren en twee keer thuis gewonnen. Het gevoel van de home court doet er zeker toe. Daar speel je ook mee. We moeten die derde wedstrijd forceren."