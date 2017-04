Boetes voor voeren duiven in Rotterdam-Centrum

Vier mensen hebben in het centrum van Rotterdam een bekeuring gekregen omdat ze duiven aan het voeren waren. Dat is sinds een paar jaar verboden om overlast in de stad te voorkomen.

Volgens de gemeente waren de 'overtreders' al herhaaldelijk gewaarschuwd om de vogels met rust te laten op de Lijnbaan. Het voederen trekt steeds meer duiven aan, die overlast in winkels veroorzaken. De vogels lopen bijvoorbeeld brutaal winkels binnen en pikken eten uit de schappen. De gemeente benadrukt dat de vogels voldoende voer krijgen in een speciaal door de gemeente geplaatste duiventil op een pand in het centrum.