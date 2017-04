Vooruitblik Bischop: 'Feyenoord zit nog altijd pole position'

Iedere zaterdagmiddag blikt Rijnmond Sport op de radio vooruit op de komende wedstrijd van Feyenoord. Deze keer sprak presentator Dennis van Eersel met radioverslaggever Sinclair Bischop over Feyenoord-FC Utrecht van aanstaande zondag.

Bij de Rotterdammers keren diverse basisspelers terug. Volgens Bischop scheelt dat een slok op een borrel: "Zeker in de spitspositie. Nicolai Jørgensen kon niet spelen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Tegen Ajax speelde hij maar tien minuten. Jørgensen is dit jaar heel belangrijk geweest. Niet alleen met zijn goals, maar hij is ook bij veel doelpunten betrokken geweest."

Verder keert verdediger Terence Kongolo terug. Bischop: "Laten we eerlijk zijn: Kongolo is een sterke verdediger bij Feyenoord. Wanneer Miguel Nelom die positie inneemt, dan zie je vaak dat het een stuk minder is. Nelom is vaak de zwakste schakel bij Feyenoord." Volgens de radioverslaggever is de opstelling van Feyenoord met de terugkomst van Jørgensen en Kongolo weer optimaal ingevuld.

'Thuis en uit een groot verschil'

Bischop noemt als oorzaken van het puntverlies bij Feyenoord de druk en de afwezigheid van diverse vaste krachten. "Je kunt het nooit bewijzen, maar als Jørgensen fit was geweest in Zwolle, dan was je op aanvallend gebied sterker voor de dag gekomen. Ondanks dat je met 2-0 achter had gestaan."

Maar de commentator benadrukt vooral de thuiswedstrijden van Feyenoord van dit seizoen. "Er is geen enkele thuiswedstrijd geweest waarin Feyenoord de punten heeft gestolen. Elke tegenstander werd opgejaagd. Er werd slechts twee keer gelijk gespeeld." Als Feyenoord het niveau haalt dat al vaker dit seizoen in De Kuip werd gehaald, dan mag volgens Bischop de confrontatie tegen FC Utrecht geen probleem zijn. "Al moeten we niet vergeten dat FC Utrecht een goede ploeg heeft", aldus Bischop.

"Het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden van Feyenoord is erg groot. Laten we hopen dat dit tot uiting komt, dat Feyenoord het gewenste niveau haalt. Dat moet nu zeker lukken met de spelers die nu terugkeren", zegt Bischop.

Mental coaching

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft ervoor gekozen om geen mental coach bij de groep te halen. Bischop heeft moeite om dit onderwerp te beoordelen: "Ik heb vaak na de carrière van spelers gehoord dat ze stijf van de spanning stonden. Dat ze bepaalde rituelen hadden voordat zij het veld op gingen. Ik denk dat bepaalde spelers het vertrouwen zoeken bij mensen die dicht bij hen staan."

Zo noemt Bischop Dirk Kuijt en FC Twente uit het kampioensjaar 2009/2010 als voorbeelden. "Maar om dit nu nog te gaan doen bij Feyenoord? Er komt dan misschien extra druk op. Feyenoord zit nog altijd pole position met een punt voorsprong op Ajax. Het team moet zich niet te veel laten afleiden. Feyenoord heeft de beste papieren." Als de Rotterdammers de koppositie nog vergooien, dan heeft Feyenoord volgens Bischop het aan zichzelf te wijten.