Sparta verliest degradatiekraker in Kerkrade

Sparta heeft in de strijd tegen degradatie geen goede zaken gedaan. In Kerkrade werd er zaterdagavond met 3-1 verloren van Roda JC. Abdul Jeleel Ajagun was zaterdagavond het goudhaantje van Roda JC; hij wist tweemaal te scoren. Thomas Verhaar deed een kwartier voor tijd wat terug namens Sparta, maar Rosheuvel bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 3-1. Door de nederlaag bezet Sparta voorlopig de zeventiende plek.

Sparta begon de wedstrijd nog prima. Jerson Cabral kreeg in de negende minuut de eerste kans, maar hij schoot naast. Vervolgens begon een slordige fase aan Spartaanse zijde. Van Drongelen bracht keeper Kortsmit in de problemen door een slechte terugspeelbal, maar dat liep voor Sparta nog goed af. In de veertiende minuut was het wel raak voor Roda JC. Na een voorzet van de rechterkant van Rosheuvel, kon Ajagun binnen tikken.

Sterker Roda

Sparta liet in de eerste helft niet zien dat er een belangrijke wedstrijd gespeeld werd. De kansen van Roda, onder andere via Van Hyfte, die vlak voor de goal miste, bevestigen dat beeld. Vlak na rust deed diezelfde van Hyfte weer van zich spreken. Hij schoot na een afgeslagen vrije trap vlammend op de lat.

Die waarschuwing leverde Sparta, door eveneens een afgeslagen vrije trap, ook een kans op. Breuer kreeg, na een vrije trap van Sanusi die in de muur ging, de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten, maar hij schoof de bal naast.

Na een uur spelen, leek Roda JC het duel in het slot te gooien door weer een doelpunt van Ajagun. Van Hyfte legde de bal goed op het hoofd van Schahin, die Ajagun vond, doordat Dijkstra totaal langs de bal maaide.

Via een mooie goal van Thomas Verhaar leek de spanning nog even terug te zijn in Kerkrade. Maar Rosheuvel maakte in de 88e minuut een einde aan alle onzekerheid: 3-1.

Scoreverloop

1-0 14' Ajagun2-0 61' Ajagun2-1 77' Verhaar3-1 88' Rosheuvel

Kortsmit; Dumfries, Breuer (Spierings 55'), van Drongelen, Floranus; Sanusi, van Moorsel, Dijkstra; Cabral (Pogba 69'), Pusic, Brogno (Verhaar 34')