Pastoor: 'Spelers hadden last van spanning'

Sparta verloor zaterdagavond in Kerkrade van Roda JC met 3-1. Alex Pastoor vond dat zijn ploeg er slecht op stond bij de tegengoals en dat er voetballend te weinig gebracht is. "Maar in de tweede helft vond ik dat de 2-2 logischer was, dan de 3-1."

In de eerste tien tot vijftien minuten zag Pastoor spanning bij zijn spelers. "Je kon goed zien dat spelers last hadden van spanning. Ze kozen voor risicoloze oplossingen en dat betekende vaak een lange bal. Bij veel ballen dacht ik: als je hier doorvoetbalt, dan maak je een heel goede kans om er doorheen te komen, maar die werden te snel weggeschoten."

In de tweede helft speelde Sparta beter, vindt Pastoor. "We hebben in de tweede helft beter gevoetbald, al zat het niet altijd mee. Maar de kans dat we succesvol zouden zijn, zat er wel degelijk in. We hebben vaak de bal gehad op hun helft, maar het leverde niet veel kansen op.

We bleven het proberen en na het inbrengen van Spierings werd het voetbal wat frisser en kregen we meer kansen om gevaarlijk te worden."

Pogba

Pastoor overwoog om Pogba eerder in te brengen dan in de 69e minuut. "Je overweegt dat soort dingen altijd. We hadden wat dat betreft wat pech dat we al een gedwongen wissel hadden met Brogno en dan is het een overweging of je in de rust al wil wisselen. Dat hebben we niet gedaan en er even mee gewacht. Het is dan heel vervelend dat meteen de tegengoal valt, dat helpt de zaak niet.

Als wij in onze sterkte willen komen dan zullen wij moeten duelleren en de tweede ballen pakken als de wedstrijd daarom vraagt. Daarnaast moeten we voetballen om een goal te maken. In de tweede helft is dat over het algemeen goed gelukt, maar in de eerste helft kwamen we tekort."