Volleybalsters Sliedrecht Sport in finale play-offs

Archiefbeeld Sliedrecht Sport.

De dames van volleybalvereniging Sliedrecht Sport hebben zich verzekerd van een finaleplek in de play-offs van de Eredivisie. De Sliedrechters wonnen in drie sets van nummer vier in de kampioensgroep: Coolen-Alterno.

In Apeldoorn was alleen de eerste set spannend, die met 21-25 naar Sliedrecht Sport ging. Vervolgens pakte de ploeg uit Sliedrecht door, door met 13-25 de tweede set binnen te slepen. De derde set werd ook gepakt door Sliedrecht Sport, ditmaal met 16-25. Sliedrecht Sport plaatste zich door deze overwinning zoals gezegd voor de finale van de play-offs. Wie Sliedrecht daarin treft, is nog niet bekend. Set-up '65 en VC Sneek komen daar nog voor in aanmerking.