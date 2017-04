Fraser: 'Er bestaan geen cadeautjes in de sport'

Oud-Feyenoorder Hank Fraser verloor zaterdagavond op Woudestein met 1-0 van Excelsior. Fraser wil vooral Excelsior een compliment geven. "Ik denk dat ik juist moet praten over Excelsior, ondanks dat het mijn ploeg niet is. Er was maar één ploeg die er alles aan heeft gedaan om te winnen."

Een kwartier na rust kwam Vitesse nog wel beter in hun spel. "Wij hebben kwaliteiten om ook in een matige wedstrijd te scoren. Maar om eerlijk te zijn was onze start zo ontzettend slap en dan is het heel moeilijk om je daar overheen te zetten. En dan heb je winnaarsmentaliteit nodig en het was duidelijk dat we dat vanaf het begin niet hadden."

Volgende week treft Vitesse in Arnhem, Feyenoord. Volgens Fraser gaat Vitesse de winst niet zomaar cadeau geven. "Er bestaan geen cadeautjes in de sportwereld. Het is voor ons wel heel lastig dat Ricky (van Wolfswinkel, red.) wegvalt dus dat kan een voordeel zijn voor Feyenoord. Maar Feyenoord heeft morgen zelf nog een heel belangrijke wedstrijd te spelen, voordat ze naar ons kunnen kijken. Er bestaan zoals gezegd geen cadeau's in de sport, maar er bestaan wel sympathieën en die heb ik zeker. Maar iedereen zal begrijpen dat Vitesse nu mijn club is en dat ik alles doe in het belang van Vitesse. Maar ik zal niet ontkennen dat ik hoop dat ze kampioen worden."

De spelers van Vitesse zullen zich dan ook niet inhouden tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord, omdat het de volgende week de bekerfinale speelt. "Kleine pijntjes horen gewoon bij topsport, maar met een speler zoals Miazga, die we echt nodig hebben in de finale, gaan we niet zomaar risico's mee nemen."