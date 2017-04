Brand verwoest vakantiewoning op Kruininger Gors

Op vakantiepark Kruininger Gors bij Oostvoorne is in de nacht van zaterdag op zondag een vakantiewoning afgebrand. Volgens de beheerder van het park waren er problemen met een kachel.

De twee bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Ze liepen lichte brandwonden op, zo heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio laten weten.

De brand breidde zich snel uit, waardoor er moest worden opgeschaald. Maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere vakantiewoningen.

Brandstichting

Op Kruininger Gors was in december vorig jaar ook een grote brand. Vier vakantiewoningen werden toen in de as gelegd. Omdat er meerdere brandhaarden waren, wordt vermoed dat er sprake was van brandstichting.