Overval op bedrijf aan Waalhaven

In de Rotterdamse haven is zaterdagavond een bedrijf overvallen. De overval was aan de Waalhaven-Oostzijde.

Twee mannen kwamen het bedrijf binnen en bedreigden het personeel. Ze zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De politie zette onder andere een boot in om de daders te zoeken, maar voor zover bekend zijn ze niet meer gevonden.