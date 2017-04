Ravage na ongeval op Ammanplein in Rotterdam

Ravage op het Ammanplein. Foto: AS Media.

Een ongeval op het Ammanplein in de wijk Rubroek in Rotterdam is zondag geëindigd in een ravage. Twee mensen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde iets na middernacht. Twee auto's botsten op elkaar, vermoedelijk nadat een van de chauffeurs geen voorrang had verleend. De klap was fors, een van de auto's sloeg over de kop en kwam tegen een paal tot stilstand. De twee inzittenden van het ene voertuig raakte gewond. De bestuurder zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De twee zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.