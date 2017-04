Feyenoord rekent af met FC Utrecht

Feyenoord heeft zondag de eerste van de laatste vier 'finales' in de strijd om het kampioenschap gewonnen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was in De Kuip door goals van Jens Toornstra en Eljero Elia met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Daardoor blijft Feyenoord ook na speelronde 31 koploper in de eredivisie.

Met de herstelde Nicolai Jørgensen en Terence Kongolo terug in het elftal begon Feyenoord aan het duel met FC Utrecht, dat meteen vanaf het eerste fluitsignaal de aanval zocht. Het gretige begin van de bezoekers resulteerde na twee minuten in een schot van Sofyan Amrabat dat naast het doel van Brad Jones belandde. Naarmate de wedstrijd vorderde nam Feyenoord de regie echter in handen. Dat werd ingeleid met goede schietkansen voor Jens Toornstra en Steven Berghuis.

FC Utrecht gevaarlijk

Halverwege de eerste helft was het wachten op de openingstreffer van de thuisploeg. Toornstra was na een combinatie met Bart Nieuwkoop wederom dichtbij, terwijl ook Karim El Ahmadi en Jørgensen een poging waagden. Ondanks het overwicht van Feyenoord was de beste kans na een half uur spelen voor FC Utrecht. Gyrano Kerk ging op het doel af en omspeelde Jones, maar raakte uiteindelijk de buitenkant van de paal. Even later was ook Nacer Barazite gevaarlijk.

Richting de slotfase van het eerste bedrijf golfde het spel op en neer. Het korte overwicht van de Utrechters werd doorbroken door Berghuis, die zijn uitstekende inzet op dito wijze gekeerd zag worden door David Jensen. Diezelfde keeper had ook een goed antwoord op de vrije trap van Toornstra. Hij schoot vanaf achttien meter hard op de vuisten van de Deense sluitpost. Op slag van rust stond Toornstra daarentegen zelf in de weg bij een schot van Tonny Vilhena.

Toornstra opnieuw belangrijk

Waar de Rotterdammers voor rust niet in slaagden, lukte kort na de thee wel: scoren. Een lange bal van Eric Botteghin werd bewust verlengd door Jørgensen, waarna Toornstra de bal op beheerste wijze over Jensen heen wipte: 1-0. De voorsprong bezorgde Feyenoord vleugels, want aan de hand van Eljero Elia werd direct de jacht naar een tweede goal ingezet. Toch moest het blijven oppassen. Aan de andere kant voorkwam Jones namelijk de gelijkmaker van Amrabat.

Na de sterke fase van Feyenoord knokte FC Utrecht zich weer tertug in het duel. Het spel van beide ploegen kostte veel kracht en strijd, maar de zege kwam ondanks een grote kans voor Willem Janssen niet meer in gevaar voor de thuisploeg. Elia maakte tien minuten voor tijd aan alle spanning een einde, door na een ingooi van Terence Kongolo op geweldige wijze de 2-0 binnen te schieten.