Achtervolging eindigt op z'n kant op rails tramlijn 25

Een achtervolging door de politie door het centrum van Rotterdam is zondagochtend op de tramrails geëindigd. Een kleine personenauto kwam op z'n kant tot stilstand.

De auto crashte rond 8.00 uur op de Schieweg bij de kruising met de Walenburgerweg. Een 22-jarige Rotterdammer had bij het Hofplein een stopteken genegeerd en was er op hoge snelheid vandoor gegaan.

Bij de Schieweg verloor hij de macht over het stuur. De auto ging over de kop en kwam op de trambaan tot stilstand. Hij probeerde nog te vluchten, maar kwam niet ver. De politie heeft hem aangehouden.

De Rotterdammer verklaarde dat hij was gevlucht omdat hij rondreed met een ongeldig rijbewijs en omdat hij gedronken had. Ook had hij nog een aantal boetes open staan. Zijn auto is in beslag genomen.

De auto blokkeerde enige tijd de trambaan. Tramlijn 25 tussen de Schieweg en het Weena werd daarom omgeleid.