Sparta kan minimaal twee weken niet beschikken over Loris Brogno. De aanvaller uit België verrekte zaterdag in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Roda JC de buitenbanden van zijn enkel. Hij vertrok direct naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Het is niet bekend hoe lang Brogno precies uit de roulatie is. De clubtopscorer van Sparta mist in ieder geval de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op zondag 23 april.