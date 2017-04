Van Bronckhorst: 'Iedereen voelt de spanning'

Foto: Jasper Ruhe - ANP

De spanning was zondag voelbaar in De Kuip, maar desondanks wist Feyenoord 'gewoon' te winnen van FC Utrecht. Door goals in de tweede helft werd het 2-0 voor de Rotterdammers. En dat stemt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst natuurlijk tevreden. "Het was een wedstrijd met veel strijd. Daar hebben we van genoten."

Fraaie doelpunten van Jens Toornstra en Eljero Elia leverden Feyenoord uiteindelijk de drie belangrijke punten op. "De goals waren fantastisch. Het zijn patronen waar je iedere week op traint. Als dat beslissend is, dan is dat mooi", zegt Van Bronckhorst tegenover RTV Rijnmond. Met nog drie wedstrijden te gaan komt het kampioenschap steeds dichterbij voor Feyenoord, weet ook Van Bronckhorst. "Iedereen voelt nervositeit, spanning en druk. Dat voel ik ook als trainer. Degene die daar het best mee omgaat, die wint."