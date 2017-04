Bijeenkomst Forum voor Democratie gaat toch door

Een bijeenkomst in Dordrecht van Forum voor Democratie (FvD) gaat na een eerdere afzegging door de gastlocatie toch door, maar op een andere plek. Op de Facebook-pagina van FvD meldt de partij dat ze zijn uitgeweken naar het Van der Valk-hotel in Dordrecht.

Eerder zou de bijeenkomst van aanstaande maandag plaatsvinden in het Event Center in Dordrecht, maar dat zegde zondagmiddag af. Thierry Baudet en Theo Hiddema van het Forum zouden daar een ontmoeting hebben met hun kiezers. De eigenaar van het centrum zegt de kamerleden te hebben afgebeld na overleg met de politie.

Eigenaar Jafar Razaq van het Dordtse Event Center voelde nattigheid toen hij van diverse kanten berichten zag over de bijeenkomst. Met name een oproep van actiegroep Dordt Discriminatie vrij bracht hem aan het twijfelen.

Oproep Facebook



Dordt Discriminatie vrij deed op Facebook een oproep om een streep te zetten door de bijeenkomst van Forum voor Democatie. Volgens de groep verspreidt Baudet "een haatvolle boodschap tegenover buitenlanders en vrouwen." Baudet is volgens de actiegroep erger dan Wilders. "De locatie waar normaal veel Arabische en Turkse bruiloften zijn, weet waarschijnlijk niet wat ze binnenhalen", schreef de groep.

Overleg politie

Eigenaar Razaq nam contact op met de wijkagent en kreeg na enkele uren contact met een andere agent. "Die gaf aan dat de bijeenkomst zou kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde." In zijn persbericht spreekt Razaq van een risico-analyse van de politie.

De politie bevestigt dat er contact is geweest met Razaq. "De eigenaar gaf aan dat er mogelijk linkse activisten zouden komen. Wij hebben hem er op gewezen dat die kans bestond, omdat het om een open bijeenkomst ging. Iedereen mag de bijeenkomst dus bezoeken. Ook hebben we onderstreept dat de veiligheid zijn verantwoordelijkheid was als eigenaar van het evenementencentrum."

Razaq besloot daarop Forum voor Democratie af te belllen. Hij ontkent met klem dat de annulering iets te maken heeft met andere bezoekers van zijn centrum. "Ik heb uitgelegd aan de partij dat wij ons neutraal opstellen in maatschappelijke en culturele kwesties."

Verplaatst

Later zondagavond meldde Forum voor Democratie op haar Facebook-pagina dat de bijeenomst toch doorgaat, omdat er een plek is gevonden in het Van der Valk-hotel aan de Laan van Europa in Dordrecht.

Kiezer bedankt!



De bijeenkomst in Dordrecht is onderdeel van een toernee van Forum voor Democratie door het land. Baudet en Hiddema bezoeken diverse steden om kiezers te bedanken voor hun steun tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Ook zeggen ze hun ideeën persoonlijk te willen toelichten.