Voorzitter Westerhof praat met Van Gaal over situatie bij Sparta

Hoewel de prestaties van Sparta de laatste weken zeer teleurstellend zijn en de degradatiezorgen steeds groter worden, zal het bestuur van de Kasteelclub geen ingrijpende maatregelen nemen. Voorzitter Rob Westerhof laat aan RTV Rijnmond weten dat een eventueel ontslag van trainer Alex Pastoor totaal niet aan de orde is.

Westerhof verbleef dit weekend in het buitenland en was dus niet aanwezig in Kerkrade waar Sparta met 3-1 van Roda JC verloor. Door de nederlaag staan de Rotterdammers op de 16de plaats in de eredivisie, met een achterstand van twee punten de Limburgers die op de veilige 15de plaats staan. De voorzitter roemt de rust binnen de club en wil dat dat zo blijft: "De prestaties van ons eerste elftal vallen op dit moment tegen. Maar in de organisatie wordt nog steeds goed gewerkt en is de communicatie helder. Ik heb de afgelopen dagen met diverse toptrainers gesproken over de situatie bij Sparta, ook met Louis van Gaal. En al die mannen bevestigen mijn gevoel, dat het ontslaan van een trainer zinloos is. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg en niet in paniek raken."

"Door de nederlagen van de laatste weken merk je wel dat het zelfvertrouwen bij de spelers is afgenomen", vervolgt Westerhof. "Daar moeten we wat aan doen, maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het belangrijkste is dan wel dat het rustig blijft binnen de club. En dat is het nu." Sparta heeft nog drie wedstrijden om degradatie en de degradatie-playoffs te ontlopen. Komend weekend is het Sparta-ADO Den Haag, op 7 mei staat het thuisduel met FC Twente op het programma en op 14 mei wacht in Deventer Go Ahead Eagles.