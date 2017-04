Van Stee: 'Van Bronckhorst niets veranderd'

Henk van Stee is onder de indruk van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. De Rotterdammer vindt het vooral knap dat 'Gio' altijd de rust kan bewaren. ''Hij is die anderhalf jaar als trainer niets veranderd'', zegt Van Stee in FC Rijnmond



Van Stee hoopt voor Feyenoord dat Van Bronckhorst nog lang bij de club blijft, maar ziet in hem wel een potentiële toptrainer. ''Giovanni is een jongen die luistert naar iedereen, maar altijd zijn eigen gang gaat. Met zijn achtergrond als voetballer en straks een kampioenschap als trainer, heeft hij zeker toekomst. Of hij de volgende stap aankan, wanneer hij met internationale topspelers te maken gaat krijgen, moet je natuurlijk nog afwachten.''

