Spandoeken en Turkse vlaggen aan Rotterdamse bruggen

In Rotterdam hebben zondagavond korte tijd metershoge spandoeken en Turkse vlaggen aan de Erasmusbrug en de Willemsbrug gehangen. Het lijkt een reactie op de uitslag van het Turkse referendum over de macht van de president.

In Turkije was vandaag de stemming in het referendum, nadat eerder Turken van buiten Turkije al konden stemmen. Voorlopige uitslagen wijzen op een overwinning voor het "Ja"-kamp van de Turkse president Erdogan.

Spandoeken

Rond acht uur vanavond meldden ooggetuigen dat ze aan de twee Rotterdamse bruggen Turkse vlaggen zagen hangen. Aan de Erasmusbrug hingen daarnaast ook spandoeken. Op één spandoek stond een foto waarop de Turkse president Erdogan met een vinger wijst naar premier Rutte, met eronder de tekst "Zij praten, wij doen het."

Korte tijd nadat ze waren opgehangen, verwijderde de politie de vlaggen en spandoeken. Het is nog onduidelijk wie ze heeft opgehangen.

Feestvierders

Ook op andere plekkken in Rotterdam waren er reacties op het Turkse referendum. Tot tegen elf uur 's avond vierden enkele tientallen mensen de uitslag van het referendum bij het Turkse consulaat aan de Westblaak. In Rotterdam-Zuid reden auto's, waaronder een aantal limousines, rond met Turkse vlaggen uit de ramen.