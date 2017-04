Wie gaat mee op paaseierenjacht met RTV Rijnmond?

Op maandag 17 april, ofwel Tweede Paasdag, organiseert RTV Rijnmond de traditionele paaseierenjacht. In totaal zijn zeventien eieren in de Rijnmondregio verstopt. De jacht wordt live uitgezonden op Radio Rijnmond en via Rijnmond.nl.

Zestien eieren liggen in zestien plaatsen in de regio. Eén ei reist door de regio. Deze wordt het 'stream-ei' genoemd, omdat via een stream op onze website Rijnmond.nl tips worden gegeven waar het paasei op dat moment is.

De uitzending begint maandagmorgen om 8.00 uur en gaat door tot 13.00 uur. Aan het einde van de uitzending worden de prijzen verdeeld. Er is een eerste, tweede en derde prijs. En onder alle gelukkige vinders van de paaseieren wordt een super-hoofdprijs verloot.

De presentatie van de uitzending is in handen van Erik Lemmers.