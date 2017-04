Kampioenskoorts Feyenoord in Sportclub Rijnmond

Feyenoordfans op de Coolsingel

Maandagmiddag zie je in Sportclub Rijnmond een reportage over de kampioenskoorts op Rotterdam Zuid. Supporters van Feyenoord spreken over de kans op de eerste landstitel sinds 1999, die voor de koploper levensgroot is.

Feyenoord speelt nog uit bij Vitesse en Excelsior en thuis tegen Heracles. Mocht de ploeg van Van Bronckhorst die drie duels winnen, dan is Feyenoord kampioen. Een misstap kan alleen gemaakt worden als Ajax ook nog een keer punten laat liggen. Die kans is aanwezig, als Ajax komend weekend op bezoek gaat bij PSV. Verder zie je in onze sportuitzending een samenvatting van de wedstrijd van de amateurs van ASWH tegen Harkemase Boys, zaalvoetbal én hondensport.