Volg FC Dordecht vanmiddag op Rijnmond.nl

FC Dordrecht ontvangt maandagmiddag Telstar

In de Jupiler League wordt maandagmiddag een complete speelronde afgewerkt. FC Dordrecht speelt om 14.30 aan de Krommedijk tegen Telstar. Het audioverslag van het duel is te volgen via een livestream op Rijnmond.nl.

Dennis Kranenburg doet verslag van het duel in de staart van de Jupiler League. De bezoekers uit Velzen staan op de zestiende plaats met 34 punten, FC Dordrecht bezet de voorlaatste plaats met 23 punten. De voorsprong van de ploeg van coach Gérard de Nooijer op hekkensluiter Achilles'29 is met nog vier duels te gaan zes punten. Alleen de nummer laatst van de Jupiler League degradeert.