Automobilist rijdt in op mensen in parkeergarage Kruiskade Rotterdam

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een 29-jarige automobilist aangehouden, omdat hij op meerdere mensen inreed in de parkeergarage op de Kruiskade. Er raakte niemand gewond.

Politieagenten kwamen in eerste instantie af op een vechtpartij in de parkeergarage. Een automobilist reed vervolgens op de groep in, hij gaf flink gas en slipte. Politieagent staat klem en schiet

De bestuurder wilde ook inrijden op een politieagent die klem stond. Daardoor was de agent genoodzaakt om te schieten, zegt de politie. Daarna scheurde de automobilist naar een hoger parkeerdek. Daar werd hij door meerdere agenten tegengehouden en opgepakt. De politie onderzoekt nog wat er voor de vechtpartij gebeurde. De 29-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit nog vast.