Rotterdammer aangehouden voor mishandeling

De politie heeft zondagavond een 32-jarige Rotterdammer aangehouden voor de mishandeling van een 28-jarige man uit Harderwijk, in Gelderland.

Het slachtoffer werd zondagavond buiten bewustzijn gevonden in Ermelo. Het ambulancepersoneel heeft hem weer bij kennis gebracht en naar het ziekenhuis vervoerd.

De mannen zouden ruzie hebben gehad. Het slachtoffer kreeg klappen van de Rotterdammer en viel op de grond.

De Rotterdammer werd later in de omgeving opgepakt en is verhoord door de politie.