Spaanse doelman cruciaal voor TPP

Alvaro Fernandez Garcia

De zaalvoetballers van TPP-Rotterdam hebben in de cruciale slotfase van het seizoen hun hoop gevestigd op doelman Alvaro Fernandez Garcia. Sinds hij zes wedstrijden geleden zijn debuut maakte pakten de Rotterdammers tien punten. Dat is meer dan in alle wedstrijden daarvoor.

Bij TPP is iedereen het erover eens dat ze met Fernandez Garcia afgelopen zomer een goede doelman in huis hebben gehaald. De Spanjaard liep in juli alleen een gebroken scheenbeen op en kon pas in februari zijn debuut maken voor de ploeg van coach Abdul Marbah. Dat lijkt net op tijd want in de afgelopen weken pakte TPP veel punten en staat inmiddels boven de nacompetitiestreep. De zaalvoetbalcompetitie duurt nog twee wedstrijden en TPP speelt vrijdag tegen FC Marlene en een week later tegen hekkensluiter FCK de Hommel.