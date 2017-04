Kampioensstress: 'Slaap minder en drink biertje meer'

Met nog drie wedstrijden te gaan en een voorsprong van slechts één punt op Ajax neemt de kampioensstress bij sommige supporters van Feyenoord ondraaglijke vormen aan. "Ik slaap wat minder goed voor de wedstrijd en drink een biertje meer", geeft één van de fans toe.

Rondom de met 2-0 gewonnen wedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Utrecht was de kampioensstress duidelijk voelbaar in het stadion zei trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop. Veel supporters bevestigden dat gevoel voor de microfoon van RTV Rijnmond. "Ik ken een fitnessschoolhouder die de hele week niet aanspreekbaar was en een groenteboer die zijn gezicht de hele week niet buiten liet zien. Ze zijn gewoon bang dat het alsnog fout gaat en ik begrijp die mensen wel", zegt analyticus Emile Schelvis.

Dit weekend wordt de zinderende kampioensrace vervolgd en gaat Feyenoord op bezoek bij Vitesse en speelt Ajax een uitwedstrijd tegen PSV.