Turken in Rotterdam verdeeld na uitslag referendum

Senay Tosun en Mustafa Aslan

In Rotterdam steunde bijna driekwart van de stemmers de Turkse president Erdogan, bij het referendum over een grondwetswijziging. Erdogan won met zo'n 51 procent van de stemmen. Turken in Rotterdam zijn verdeeld over de uitslag van het referendum.

Mustafa Aslan, de Nederlandse campagneleider voor de AK-partij van Erdogan steekt zijn hand in het vuur voor de uitslag. De Rotterdamse columniste Senay Tosun, van een Turkse krant, zegt stellig dat er is gesjoemeld bij het referendum over de machtsuitbreiding van president Erdogan. Zaterdagavond gingen in hartje Rotterdam opnieuw tientallen Turkse Nederlanders de straat op om de overwinning te vieren. Vertrouwen in Erdogan

"Dat geeft aan hoeveel vertrouwen Erdogan hier geniet", zegt Mustafa Aslan. "En het verschil in stemmen was in Turkije inderdaad klein, maar met 1-0 win je ook een wedstrijd." Aslan wil er niets van weten dat er gefraudeerd zou zijn bij het tellen van de stemmen. "Dat zegt de oppositie telkens weer, maar er komt nooit bewijs." 'Beelden van gesjoemel'

Columniste Tosun heeft een heel andere mening: "Er zijn zelfs beelden dat er in de stembureaus is gesjoemeld. Wat wil je nog meer?" Toch ziet Senay Tosun zich niet als een verliezer. "Ik spreek vrienden in Turkije die het land nu willen verlaten. De meerderheid heeft gestemd voor een autoritair regime, dat vind ik teleurstellend."