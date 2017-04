Rotterdamse Vivian haalt podium op internationale pin-up wedstrijd

De Rotterdamse pin-up Vivian Kramer Gezegd Freher is dit weekeinde derde geworden bij het Viva Las Vegas Pin-up contest. Ze nam het op tegen 10 andere dames uit de hele wereld.

De Rotterdamse stond op het podium met twee pin-ups uit Nieuw-Zeeland. Eerste werd 'Miss Monique Sweet' en de tweede prijs ging naar Hanna Wain.