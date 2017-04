Rotterdam Basketbal verliest opnieuw en is klaar

Na het laatste fluitsignaal kwamen de spelers en staf nog even bij elkaar

De basketballers van Forward Lease Rotterdam Basketbal hebben wederom verloren van New Heroes uit Den Bosch. De Rotterdammers verloren donderdag in Brabant al en moesten maandag in het Topsportcentrum winnen om er een derde duel uit te slepen. Dat lukte niet: 65-79.

De ploeg van Armand Salomon begon voortvarend en pakte een 9-4 voorsprong. Al snel kwam New Heroes langszij en pakte na het eerste kwart een 24-16 voorsprong en bouwde die uit. Rotterdam Basketbal kwam na rust nog terug tot 43-47, maar daarna liep de score al snel weer op en speelden de Brabanders de wedstrijd eenvoudig uit. Door de nederlaag in deze kwartfinale van de play-offs zit het seizoen er voor Rotterdam Basketbal direct op.