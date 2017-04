Mysterieuze vondst in nudistenbos

In het zogenoemde nudistenbos in Vlaardingen zijn maandagavond mysterieuze vaten aangetroffen. Het gaat om 25 witte vaten waar niks inzat. Ook was er niks te ruiken, zegt de veiligheidsregio.

De reinigingsdienst was gebeld en zou ze weghalen, maar die vertrouwde het niet en belde de brandweer. Die constateerde dat er geen gevaarlijke stoffen inzaten. Daarop zijn de vaten alsnog verwijderd. Het is niet bekend wie de vaten in het nudistenbos heeft gedumpt.

Vaak worden lege vaten ergens achtergelaten door XTC-laboratoria. Maar daarvan is in dit geval aan de Maassluissedijk, langs de Waterweg, waarschijnlijk geen sprake. "Dat ruik je altijd wel, maar in dit geval is dat niet zo", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen RTV Rijnmond.