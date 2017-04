Rotterdamsre rapgroep Broederliefde wint 3FM Award

De Rotterdamse rappers van Broederliefde hebben een 3FM Award gewonnen. Ze kregen maandagavond in Utrecht de prijs van de popzender in de categorie 'beste groep'. En daarmee lieten ze andere grote namen als Kensington, Chef's Special en De Staat achter zich.

Broederliefde komt uit de Rotterdamse wijk Spangen. Er waren dit jaar al meer successen voor de Rotterdammers. Zo doet hun album 'Hard Work Pays Off 2' het erg goed in de Album top 100. In 2015 waren ze ook al genomineerd voor een Edison Award.