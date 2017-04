'AK-partij niet welkom in feestzalen regio Rotterdam'

De Turkse president Erdogan

De Nederlandse tak van de Turkse AK-partij van president Erdogan is er niet in geslaagd om een verkiezingsfeest te organiseren in feestzalen. De partij benaderde zeker vijftien zalen in de regio Rotterdam voor een besloten bijeenkomst..

Uit angst voor ongeregeldheden hielden zaaleigenaren de deuren zondagavond gesloten, meldt De Telegraaf dinsdag. Campagneleider Mustafa Aslan van de Nederlandse afdeling van de AK Partij bevestigde dit aan de krant. De partij probeerde het ook elders in het land, maar ook dat bleek tevergeefs. De horeca zat volgens het dagblad niet te wachten op een feestelijk avondje om de uitslag van een zwaar omstreden referendum te vieren.