Wietkwekerij ontdekt bij woningbrand Capelle

Foto: AS Media

In een huis in Capelle aan den IJssel is maandagavond laat een hennepkwekerij ontdekt. Brandweermannen kwamen af op een brandmelding in het huis aan de Karekietstraat.

In de keuken had de frituurpan vlam gevat. Na het blussen werden op de zolder zo'n 120 wietplantjes gevonden. De bewoner tapte ook illegaal stroom af. Hij is aangehouden en zit nog vast. De hennep is vernietigd