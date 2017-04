Lange file door kettingbotsing A29 richting Rotterdam

Op de snelweg A29 bij Oud-Beijerland gebeurde dinsdagochtend een kettingbotsing. Daardoor ontstond er 10 kilometer file richting Rotterdam. De vertraging was meer dan een half uur.

Vijf auto's knalden rond 9.00 uur op elkaar. Volgens de politie is niemand gewond geraakt, maar wel was er veel schade. Rond 10.00 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Het was dinsdag sowieso een drukkere ochtendspits dan anders. Volgens de ANWB stond er in heel Nederland maar liefst 600 kilometer file. Dat is 300 kilometer meer dan normaal.

Volgens de verkeersinformatiedienst VID was het zelfs de drukste ochtendspits sinds half november. De dienst zegt dat het op de eerste werkdag na Pasen altijd drukker is dan anders. Dat effect werd versterkt door het slechte weer als regen en nachtvorst in delen van het land.