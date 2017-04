Djolien Knoop en hond Pebbles provinciaal africhtingskampioen

Djolien Knoop en en haar hond Pebbles hebben het afgelopen weekend in Spijkenisse het Provinciaal Africhtingskampioenschap gewonnen. Op het terrein van Kringgroep Oude Maas keek Roland Scholten vol bewondering toe. De top darter had zelf graag mee gedaan, maar zijn hond is nog te jong.

Scholten traint met zijn hond in Spijkenisse, omdat Kringgroep Oude Maas hoog aangeschreven staat. Voor de Hagenaar is het geen probleem meerdere malen per week vanuit zijn woonplaats naar Spijkenisse te rijden: "Net als in het darten ga ik ook bij het africhten van mijn hond voor het allerhoogste." Kijk hierboven naar de reportage over het Provinciaal Africhtingskampioenschap Zuid Holland/Utrecht.