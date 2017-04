Historische woning brandt uit na spelen met vuur

Foto: MediaTV Foto: Facebook

Een woning in Ooltgensplaat is dinsdagochtend volledig uitgebrand. De brand aan de Molendijk in het historische centrum was al snel uitslaand.

De bewoners wisten zichzelf snel in veiligheid te brengen. Twee mensen zijn ter plaatse gecontroleerd door medische personeel, vanwege het inademen van rook. De brandweer rukte met veel materieel uit en had eerst wat moeite met het winnen van genoeg bluswater. Daarop werd volgens een woordvoerder snel opgeschaald. De woning uit 1870 is volledig verloren gegaan. Volgens de politie is de brand vermoedelijk ontstaan tijdens het spelen met vuur door een 7-jarig kind. Daarbij vatten de gordijnen vlam. In het pand bevonden zich houten vloeren en - balken. Daardoor verspreidde het vuur zich snel. De Cito-toets op een nabijgelegen basisschool werd korte tijd stilgelegd, omdat de leerlingen zich niet meer goed konden concentreren.