Auto in sloot bij Rotterdam The Hague Airport

Langs de Doenkade bij Rotterdam The Hague Airport is dinsdagochtend een auto in een sloot terechtgekomen. De bestuurder raakte mogelijk onwel en kwam daardoor op de verkeerde weghelft terecht.

Daar raakte hij een vrachtwagen en belandde vervolgens in de sloot. Hij is door hulpdiensten uit zijn auto gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Doenkade is korte tijd afgesloten geweest voor de afhandeling van het ongeluk.