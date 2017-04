Rechter spreekt Spijkenisser vrij van terrorisme

Een 34-jarige man uit Spijkenisse is vrijgesproken van terrorisme. Hij krijgt een jaar cel, maar dat is voor bedreiging, diefstal en de poging een wapen te kopen.

Justitie had vijf jaar cel geëist tegen Mounir E. en dat was voornamelijk omdat zij een Syriëganger in hem ziet. Zijn naam als strijder zou voorkomen op een harde schijf van IS. Op die lijst zouden de namen staan van zeven andere, mogelijke IS-terroristen uit Nederland.

Volgens de Rotterdamse rechter staat niet vast, dat de gegevens kloppen. "De officier van justitie verwijst naar een krantenartikel, maar dat is niet aan te merken als een bewijsmiddel."

Justitie had er verder op gewezen dat Mounir E. enkele weken weg was geweest in juni 2014, zich had uitgeschreven uit het bevolkingsregister en pagina's uit zijn paspoort had gehaald. Zelf beweerde hij op vakantie te zijn geweest in Turkije. Justitie denkt dat hij direct is doorgereisd naar Syrië.

De rechtbank daarover: "Deze genoemde omstandigheden zijn buitengewoon verdacht. Daarbij komt, dat hij ontwijkend en tegenstrijdig heeft verklaard over zijn verblijf in de periode 7 juni tot en met 24 juni 2014. Maar dat is precies wat het is: verdacht. Bewijs over terroristische misdrijven levert het niet op."

Volgens de rechter staat wel vast dat Mounir E. speelgoed heeft gestolen en heeft geprobeerd via internet een vuurwapen aan te schaffen. Daarnaast heeft hij de onderwijzeres van een van zijn kinderen en een politieagent bedreigd. Hij krijgt daar in zijn totaliteit 18 maanden cel voor, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De volledige uitspraak is hier te lezen.