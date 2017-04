Pastoor: 'Ik twijfel elke dag'

Sparta moet in de laatste drie wedstrijden tegen ADO Den Haag, FC Twente en Go Ahead Eagles uit de gevarenzone zien te komen nu de Kasteelclub is afgezakt naar een 16de plaats. Volgens trainer Alex Pastoor is er nog geen sprake van paniek, al erkent de oefenmeester wel dat hij soms wel eens twijfelt over de goede afloop in de komende weken.

''Ik moet zeggen ja, maar dan wel met een komma. Want elke dag twijfel ik. Bijvoorbeeld over de simpelste warming-up vorm of de invulling van de hesjes. Moeten we dit nou zo doen of juist zo? Elke dag overleggen we dit soort afwegingen met elkaar. Dat betekent dat ieders stem gehoord wordt en we geen impulsieve beslissingen nemen. We doen weloverwogen dingen en daar hoort twijfel bij'', zegt Pastoor.

ONRUST

De Noord-Hollander deelt de onrust, die met name bij supporters is ontstaan na de slechte serie, waardoor Sparta, mede door de 3-1 nederlaag van zaterdag bij Roda JC, definitief in de gevarenzone terecht is gekomen. ''Het is een zorgelijke positie. We moeten punten halen. We hebben als doelstelling tussen plek 12 en plek 15 te eindigen en daar zijn we nog voor in de race. Je ziet dat we met plezier en overgave trainen. Waar je wel mee te maken hebt zijn de spanningen, die er onmiskenbaar zijn. Hoe je die weghaalt bij de spelers? Het makkelijkst zou zijn als je op een knop kon drukken, maar zo makkelijk is het niet. We proberen de aandacht te verleggen naar wat er van je gevraagd wordt. Dat is de enige remedie'', aldus de oud-trainer van NEC en Excelsior.

BESTUUR

Pastoor weet hoe het in het voetbal werkt, dat er na een serie slechte resultaten en een zorgwekkende positie op de ranglijst naar de trainer wordt gekeken. Zo namen ADO Den Haag en Go Ahead Eagles dit seizoen tussentijds afscheid van respectievelijk Zeljko Petrovic en Hans de Koning. ''Ik weet dat de voetbalwereld grillig en opportunistisch is, maar volgens mij is er geen stadium van paniek binnen de club. Er is wel bezorgdheid. De gesprekken, die wij als technische staf met het bestuur hebben zijn open en intensief en daar blijkt niets uit. Het zou raar zijn dat alles waar je met zijn allen een handtekening onder hebt gezet, dat dat opeens niet meer zou kloppen bij tegenvallend resultaat. Dat lijkt mij beleidsmatig niet helemaal te kloppen'', zegt Pastoor.

ROB WESTERHOF

Voorzitter Rob Westerhof liet zondag aan RTV Rijnmond weten dat hij met voormalige toptrainers, onder wie Louis van Gaal, gesproken heeft over de zorgelijke situatie van Sparta. Er werd hem geadviseerd niet van trainer te wisselen. Overigens was Westerhof dat ook niet van plan. Pastoor heeft er geen moeite mee dat Westerhof de hulp heeft ingeroepen van onder meer Van Gaal. ''Ik klankbord ook elke dag bij mensen binnen en buiten de club, dus dat is normaal. Ik zorg er alleen niet voor dat zoiets meteen in de krant of op televisie komt'', zegt Pastoor.

HUGO BORST

Hetzelfde antwoord geeft Pastoor op de vraag wat hij van de column van Hugo Borst dinsdag in het AD vond. Daarin geeft Borst aan dat hij tot twee keer toe zijn hulp heeft aangeboden aan Sparta en dat trainer Pastoor dat tot twee keer toe heeft geweigerd. Borst wilde voor de wedstrijden tegen Excelsior en Roda JC namelijk de spelersgroep toespreken.''Ik heb een goede relatie met Hugo. Ik wissel vaak ideeën met hem over Sparta of andere dingen. Ik vind het niet zo gepast dat datgene wat wij bespreken naar buiten komt. Volgens mij is Hugo geen trainer, psycholoog of sportpsycholoog, dus het staat ook vrij om zijn aanbod te weigeren'', zegt Pastoor tegenover RTV Rijnmond.