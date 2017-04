Bart Vriends weer inzetbaar tegen ADO

Sparta kan zondag weer beschikken over Bart Vriends. De afgelopen weken ontbrak de verdediger nog in de selectie van Sparta vanwege een kuitblessure. Dinsdag trainde hij weer volledig mee en zou zondag tegen ADO Den Haag weer kunnen spelen.

Vriends raakte eind februari geblesseerd aan zijn kuit. De van Go Ahead Eagles overgekomen verdediger moet het bij Sparta vooral doen met reservebeurten. Tot nu toe kwam hij slechts zestien keer in actie voor Sparta.

Nu Vriends weer fit is kan trainer Alex Pastoor alleen nog niet beschikken over Daniël Breedijk, Loris Brogno en Roland Bergkamp. Die laatste komt vanwege een heupblessure dit seizoen niet meer in actie. Het is nog niet bekend hoelang clubtopscorer Brogno er nog uit ligt. De Belg viel zaterdag tegen Roda JC geblesseerd uit met een enkelblessure.