Fors meer woningen verkocht in maart

Huizenmarkt

Het aantal verkochte woningen in Nederland is in maart met meer dan 34 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Kadaster.

In totaal wisselden vorige maand 21.648 huizen van eigenaar. Ten opzichte van februari is dat een stijging van de woningverkoop met ruim 22 procent. Van alle woningtypes lag de verkoop in maart hoger dan een jaar eerder. Vooral bij twee-onder-een-kapwoningen ging de verkoop stevig omhoog met een plus van bijna 58 procent. Bij appartementen was de toename het minst met 21,7 procent. Volgens het Kadaster steeg in alle provincies het aantal verkochte woningen, waarbij Overijssel de grootste stijging kende met krap 58 procent en Utrecht met 14,8 procent de zwakste.