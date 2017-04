Mogelijk miljoenstrop voor molens door verkeerde bouten

De schade door het gebruik van verkeerde bouten in tientallen molens loopt mogelijk in de miljoenen euro's. Dat vreest de Schiedamse molenexpert Rob Batenburg.

Eerder braken vrij nieuwe bouten af bij molen De Drie Koornbloemen in Schiedam. Er gebeurden geen ongelukken, maar uit voorzorg zijn nu wel bijna vijftig Nederlandse molens stilgezet. In onze regio gaat het om molens in Rotterdam, Schiedam, Heinenoord en Maasdam.

''Het blijkt dus dat de bouten op de hoeken een zodanige belasting krijgen dat ze daar moeite mee hebben. Bij De Drie Koornbloemen is zo'n hoekbout al afgebroken. Die is nu vervangen door langere bouten die meer kunnen hebben'', zegt Batenburg.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet nu onderzoek om te kijken of een eenvoudige ingreep voldoende is om het probleem te verhelpen.

''Als blijkt dat dat niet voldoende is moet alles worden vervangen en kost het een paar miljoen euro om alle 48 molens weer draaibaar te krijgen.''

Batenburg hoopt dat de overheid financieel bijspringt bij vervanging of reparatie omdat de bewuste constructie is gebaseerd op richtlijnen van diezelfde overheid.

''De overheid heeft het nieuwe systeem verzonnen en voorgeschreven om dat toe te passen bij molens en het zou wel leuk zijn als daar ook het geld vandaan komt om het weer op te lossen."

''Het is triest dat je opnieuw werk moet doen wat je al recent gedaan hebt. Je moet alles weer uit elkaar halen en dat is dubbel werk'', besluit Batenburg.