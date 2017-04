LIVEBLOG: verhoor Leonie de Knegt in enquête over Waterfront

Een raadsenquête moet opheldering geven hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang voor 7,5 miljoen euro kon laten oplichten. De komende twee weken worden in totaal zestien ambtenaren en politici gehoord.

Vader en zoon Kan betaalden vijf jaar lang geen huur, maar declareerden wel voor miljoenen euro's aan niet-uitgevoerde verbouwingen. De openbare verhoren worden ook live uitgezonden .

De tweede getuige is Leonie de Knegt. Zij was van 2006 tot 2012 groepsleider debiteuren en incasso. Zij was betrokken bij de financiële screening naar de potentiële huurder Kan. Uit financieel onderzoek van het Haagse bedrijf EDR Services bleek dat Kan een notoire wanbetaler was en er rolde een negatief advies uit om in zee te gaan met deze huurder.

14:00 uur :

De Knegt: "In 2010 zijn we met een kredietwaardigheidscheck begonnen bij nieuwe huurders. We deden het al bij een vordering bij de rechter, mevrouw Verspui wilde dit ook voorafgaan aan een huurcontract. Je moeten weten wat de financiële achtergrond is van een partij. Dat was toen nog niet gebruikelijk voor vastgoedmedewerkers."

"De Knegt: Vastgoed kwam bij ons met het verhaal we hebben een kandidaat voor het pand aan de Boompjeskade en die heeft grootse plannen: zou je die kunnen checken? Mijn advies was om er geen zaken mee te doen omdat het bedrijf een huurachterstand had. En de financieel rechercheur had nogal moeite om met hem in contact te komen om te informeren naar zijn betalingsmoraal. Mijn advies was om er geen zaken mee te doen."

Commissie: "Wat is er met dat advies gedaan?"

De Knegt: "Voor kennisgeving aangenomen. Er is gewoon besloten om wel met hem in zee te gaan."

Commissie: "Een advies negeren, kwam dat vaak voor?"

De Knegt: "Dat kan ik niet zeggen, daar kregen we geen terugkoppeling van."

Commissie: "Heeft u later nog gerefereerd aan de kredietcheck?"

De Knegt: "Ik neem aan van niet omdat de bedrijfsnamen niet meer overeenkwamen, dus dat viel niet op. Ik had het graag willen doen."

13:15 uur :

De Knegt: "Ik was verantwoordelijk voor terugdringen betalingsachterstanden. In een dashboard systeem hielden we bij wat er openstond, hoe lang en hoe hoog. Die informatie was voor iedereen beschikbaar en vastgoed-medewerkers waren daarop aangesloten."

"Vorderingen van meer dan 50 duizend euro en ouder dan drie maanden ging langs de directie van vastgoed en langs de wethouder. Elk kwartaal werden die cijfers gedeeld op het niveau waar beslissingen konden worden genomen. Bij hoge openstaande bedragen kwam het bij de wethouder terecht. In die tijd was dat wethouder Karakus."