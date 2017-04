Dordtenaar licht bekenden op voor 2,5 ton

De politie in Dordrecht heeft een 55-jarige man aangehouden voor oplichting en verduistering. De gedupeerden waren bekenden van de verdachte. Ze werden samen voor meer dan 250.000 euro opgelicht.

De zeven aangiften werden gedaan in 2014. De man werkte op dat moment als financieel adviseur in Breda. Hij beloofde klanten mooie opbrengsten als ze hun geld zouden beleggen of op bepaalde spaarrekeningen zouden zetten. Ze werden wantrouwend toen er geen rente meer gestort werd en de man onbereikbaar was.

Het onderzoek duurde lang, omdat bij banken en instellingen over een lange periode gegevens opgevraagd moesten worden, zegt de politie. Ook had de zaak niet de hoogste prioriteit, de politie gaf voorrang aan geweldszaken.