Twee interlands op een avond voor Tafeltennissters

De Nederlandse tafeltennissters spelen vanavond (dinsdagavond) een dubbele interland. Zowel de thuis- als uitwedstrijd tegen Turkije wordt in Schiedam afgewerkt. Dit na het verzoek van de Turkse tafeltennisbond.

De aanleiding van het verzoek van de Turkse bond was de blessure van topspeelster Hu Melek, dat laat de Nederlandse bond tafeltennisbond weten. Zonder de nummer vijftien van de wereldranglijst maakt Turkije weinig kans om te winnen van Nederland. Nederland heeft met Li Jie de nummer 18 in de gelederen. Ook spelen vanavond de Schiedamse Britt Eerland (nummer 65) en de Voorburgse Kim Vermaas (nummer 223). Nederland hoopt zich vanavond te kwalificeren voor de Championships Division (hoogste divisie) op het EK teams. Het EK is van 13 tot 17 september in Luxemburg.

Bijzonder

Voor Britt Eerland is het niet de eerste keer dat een wedstrijd niet in Turkije wordt gespeeld. "Vorig jaar werd het olympisch kwalificatie toernooi ook al verplaatst," vertelt Eerland, "maar dat kwam door de recente bomaanslagen. Toen was het te gevaarlijk en speelden we uiteindelijk het toernooi in Stockholm. In deze hoedanigheid is het nog niet eerder voorgekomen."

Thuisvoordeel

Doordat Nederland nu twee keer thuis speelt, hebben de Nederlandse dames een extra thuisvoordeel. Voor Eerland is het extra lekker. Het toernooi wordt in 'haar' hal gespeeld. "Ik presteer beter als ik daar speel dus voor mij is het zeker een voordeel" vertelt de Schiedamse.

Uitdaging

Twee wedstrijden op een avond spelen vraagt veel van een lichaam. "Het gaat vanavond nog wel een uitdaging worden. Maar als je traint, train je ook langer dan dat een wedstrijd duurt. Maar of je zolang achter elkaar ook geconcentreerd kan blijven blijft afwachten."

Extra tijd

Het scheelt de dames een trip naar Turkije. Voor Eerland komt het niet eens zo slecht uit. "Ik heb volgende week een toernooi in Slovenië waar ze met andere ballen spelen dan dat ik gewend ben. Als de uitwedstrijd was doorgegaan had ik rechtstreeks vanuit Turkije naar Slovenië moeten vliegen en had ik minder tijd om me voor te bereiden en te trainen met die andere ballen."

Voorspelling

Eerland verwacht geen grote problemen vanavond. Eerland vertrouwt op de kwaliteiten van haar en haar ploeggenoten. "Ik moet zeggen dat ik de Turkse speelsters niet goed ken maar we gaan vanavond winnen met 3-0 of 3-1."