5000 handtekeningen voor Rotterdamse Oogstmarkt

De gemeente Rotterdam belooft op zoek te gaan naar een oplossing voor de tweewekelijkse boerenmarkt op het Noordplein. Dinsdagmorgen werd een petitie met 5000 handtekeningen aangeboden aan wethouder Struijvenberg voor het behoud van de Rotterdamse Oogstmarkt.

De populaire markt dreigt te verdwijnen door veranderde regelgeving van de gemeente. De boerenmarkt valt door de aanwezige live-muziek en terrassen volgens de gemeente onder de 'evenementenmarkten'.

Sinds januari mag zo'n evenementenmarkt nog maar twee keer per jaar plaatsvinden. De markt zou alleen verder mogen als versmarkt met kraampjes, zonder andere activiteiten, maar volgens de organisatie verdwijnt daarmee het karakter van Rotterdamse Oogst.

Rianne Andeweg van Rotterdamse Oogst: "We hebben een goed gesprek gehad met de wethouder, die op zoek gaat naar een oplossing. Tot die tijd kan de markt gewoon doorgaan, wat overigens niet betekent dat alles gered is. Juridisch zit het best ingewikkeld in elkaar. Maar we houden hoop."

Op de Rotterdamse Oogstmarkt worden lokale producten verkocht, die allemaal verbouwd of geproduceerd worden in een straal van 50 kilometer rond Rotterdam.